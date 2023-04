Premi “Creatività nelle arti e nell’impegno sociale”, cerimonia di consegna: ecco a chi andranno

Sabato 15 aprile alle 18, all’hotel Dioscuri Bay Palace di San Leone, si svolgerà la prima edizione del premio “Creatività nelle arti e nell’impegno sociale” del Lions Club Valle dei Templi presieduto da Francesco Pira.

“Abbiamo voluto dare un riconoscimento - ha detto Pira - a eccellenze sul territorio e siciliane che non sempre sono sotto i riflettori. Per noi sarà l’occasione anche per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro infantile”.

Un premio dedicato a donne e uomini, ragazze e ragazzi, che si sono distinti nelle arti e ad imprenditori che hanno reso creativo il loro impegno sociale. La commissione, presieduta da Maria Assunta Iacona e composta dai soci Gaestano Salemi, Sonia Siracusa, Antonia Russello, Daniela Capitano e Luciano Carrubba ha valutato le candidature e decretato i vincitori.

Ecco i nomi: sezione musica Amanda Pascali, Edoardo Savatteri, Marco Freni e Giuseppe Zammuto; sezione poesia Silvia Campagnolo, Merelinda Staita, Sabrina Serra e Claudia Iacopinelli (premio young); sezione pittura Giada Attanasio; sezione sport Asja Abate; sezione imprenditoria Calogero Caruana; sezione impegno sociale Marcello Giavarini, Elisa La Rocca e Gesuela Pullara.