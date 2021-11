Premi Fair Play e Primavera 2021: al Circolo Empedocleo si consegnano i riconoscimenti per lo sport e la disciplina

Un evento che celebra lo sport e la disciplina quello in programma martedì 30 novembre alle 18 al Circolo Empedocle di Agrigento in piazza San Giuseppe.

Si consegnano i premi "Fair Play" e "Primavera" su iniziativa del Panathlon e del Coni.

Il trofeo per la carriera andrà ad Andrea Barbera e a Totò Zambito.

Per il "gesto" sarà invece premiato Santo Tirnetta.

Il trofeo per la promozione andrà alle associazioni sportive "Racing Team Agrigento", "Tennis Club Agrigento" e "Real Basket Agrigento".



Si tratta di Irene Marturano che ha ottenuto l'argento europeo a Budapest nel 2020 ed Emma Colletti, bronzo europeo a Tampere 2021.