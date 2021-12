Spazio Temenos, si consegnano i premi "Acamante e Fillide": ecco tutti i nomi dei vincitori

Prezzo non disponibile

Saranno consegnati venerdì 3 dicembre alle 16,30. Nello Spazio Temenos (ex chiesa di San Pietro) in via Pirandello ad Agrigento, i premi “Acamante e Fillide 2021”.

I riconoscimenti andranno a Letizia Caiazzo, Marco Divitini, Giuseppe La Bruna, Luca Lucchesi, Attilio Miani, Francesco Nocera, Maurizio Oddo, Filippo Scimeca, Maricetta Tirrito e Fulvia Toscano. Nel corso della manifestazione si potrà anche visitare la fotografica di Marco Divitini che presenta una selezione di scatti realizzati con la tecnica ad infrarossi.

La cerimonia, alla quale parteciperanno autorità ed esponenti del mondo della cultura locale, sarà presentata da Elisa Cusumano.