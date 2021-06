Anniversario della fondazione del corpo della polizia Penitenziaria, tutto pronto per la cerimonia

Indirizzo non disponibile

In occasione del 204° anniversario della fondazione del corpo della polizia Penitenziaria i direttori ed i comandanti del reparto delle case circondariali di Agrigento e Sciacca, comunicano che, giovedì 17, alle ore 17, alla presenza del provveditore regionale dell’amministrazione Penitenziaria per la Sicilia, Cinzia Calandrino, si svolgerà la cerimonia celebrativa dell’annuale del corpo di polizia Penitenziaria.

Alla manifestazione, che avrà luogo presso la piazza d’armi di questo istituto penitenziario, parteciperanno le autorità civili e militari provinciali oltre alle autorità giudiziarie.

In questo contesto verrà deposta una corona d’alloro in memoria dei Caduti dell’amministrazione e verranno inoltre consegnati, alcuni riconoscimenti al personale che si è particolarmente distinto per impegno, capacità, abnegazione ed attaccamento al dovere.

La stampa che vorrà partecipare potrà accedere in istituto possibilmente con una mail di preavviso o presentandosi almeno 30 minuti prima dell'inizio della manifestazione.