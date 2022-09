Concorso “Una poesia per Pirandello”: al circolo Empedocleo la cerimonia di consegna dei riconoscimenti

Prezzo non disponibile

Tutto pronto per l’undicesima edizione del concorso poetico “Una poesia per Pirandello” a cura del Pirandello Stable Festival di Mario Gaziano. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si svolgerà il 30 settembre alle 18 al circolo Empedocleo di Agrigento in piazza san Giuseppe.

Il concorso rappresenta una fase complementare del progetto di Mario Gaziano che attribuisce uno speciale valore culturale all'unico festival pirandelliano da Roma in giù. La giuria, in prima sessione, ha valutato i primi 50 componimenti della sezione in lingua italiana. E’ composta da Liliana Arrigo, Enzo Argento, Franco Curaba e Liborio Triassi con il coordinamento di Mario Gaziano.

Le poesie in concorso sono arrivate da tutta Italia con una presenza internazionale rumena: da Genova, Torino, Perugia, Ascoli, Napoli, Cosenza, Bari, Foggia, Rovigo, Latina, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Ragusa, Caltanissetta e naturalmente da Agrigento e provincia.