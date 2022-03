Riapre il Planetario di Joppolo Giancaxio: evento serale per inaugurare la nuova stagione

Prezzo non disponibile

Il 5 marzo si tornano a scrutare le stelle grazie alla nuova apertura stagionale del “Planetario”. L’evento è in programma a partire dalle 18,30. Previste alcune proiezioni all’interno della cupola alle 19 e alle 20. Il “Planetario” si trova in contrada Borsellino a Joppolo Giancaxio. Si consiglia di prenotare chiamando lo 0922 413144. La struttura è stata visitata spesso dalle scuole del territorio dando la possibilità agli studenti di approfondire la geografia astronomica. Ma in questo caso l'appuntamento è aperto a tutte le fasce di età.