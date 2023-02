Il “Planetario” riapre di sera: percorsi guidati per i più piccoli alla scoperta del sistema solare

“Dove ci troviamo nell'Universo? Il sistema solare, la Via Lattea e molto altro” è il tema della serata in programma al Planetario in contrada Borsellino in territorio di Joppolo Giancaxio.

Apertura serale al pubblico, sabato 18 febbraio dalle 19 in poi, con visite guidate, cartoni animati per i più piccoli, la scoperta del nostro sistema solare e della nostra galassia per capire dove ci troviamo nell'Universo. Ed ancora il cielo notturno invernale, le costellazioni ed infine la proiezione in 3D del sistema solare all'interno della cupola.

Luogo di ispirazione e condivisione del sapere, il Planetario di Agrigento è un progetto in espansione, uno spazio per la condivisione e la comunicazione della scienza astronomica e delle scienze della terra attraverso l’uso di strumenti moderni e funzionali e personale qualificato, desideroso di comunicare e trasmettere scienza e cultura.

Il Planetario è un simulatore della volta celeste che ci mostra tutto ciò che riusciamo ad osservare ad occhio nudo e con i grandi telescopi, un museo astronomico all'interno del quale si trova la cupola di 6 metri di diametro con una capienza di 50 posti a sedere.