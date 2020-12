Artisti di ogni dove in via Atenea, torna la pittura a cielo aperto: il programma

L’accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento ha organizzato un’estemporanea di pittura, intitolata “Natale in Via Atenea, ad Agrigento”. L'evento si terrà in via Atenea nei giorni 22, 23 e 24 dicembre. L'estemporanea inizierà alle 10 alle 16 di ciascuna delle tre giornate. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Agrigento.

"Sono invitati a partecipare all’evento - fanno gli organizzatori dell'evento - non solo allievi ed ex allievi dell’accademia, ma tutti gli artisti che lo desiderino, di almeno 18 anni, anche non agrigentini. La partecipazione alla manifestazione è gratuita".