Una settimana di pittura open air a Naro: il centro storico nelle tele di 10 disegnatori internazionali

Una settimana di pittura open air a Naro, con la partecipazione di 10 rinomati disegnatori internazionali.

Dal 25 agosto in poi l’associazione “Pittanaro” porta nella “Fulgentissima” la prima rassegna di disegno.

Andando in giro per le vie del centro storico, gli artisti illustreranno i numerosi monumenti, le chiese, il castello ma anche piccoli particolari, volti di persone, scorci e tutto quello che colpisce la loro immaginazione.

Il 30 agosto, a conclusione della manifestazione, tutti i disegni realizzati verranno esposti al Museo della Grafica tra le opere di Goya, Rembrandt, Chagall e tanti altri grandi artisti presenti nella prestigiosa collezione della struttura intitolata al maestro Bruno Caruso.

Successivamente entreranno a far parte dei cataloghi degli artisti presenti e quindi presentati nelle manifestazioni alle quali parteciperanno in giro per il mondo.

“Una grande opportunità per Naro - dicono i promotori dell’iniziativa - per far conoscere il suo patrimonio e per affermarsi come centro storico di pregio nel panorama culturale siciliano.