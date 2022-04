Incontri con l’autore, i Lions presentano “Piraterie 2 - La vendetta” di Francesco Pira

Venerdì 22 aprile alle ore 9,30 il Lions Club Agrigento Valle dei templi organizza un nuovo “Incontro con l’autore. Per l'occasione i soci del club incontreranno gli studenti dell’istituto superiore statale "Gallo" di Agrigento grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Girolama Casà.

Sarà presentato il libro "Piraterie 2 - La vendetta" di Francesco Pira, sociologo e docente dell’Università di Messina, edito da Medinova. Saranno presenti al dibattito e relazioneranno la presidente del club Maria Assunta Iacona, l'autore Francesco Pira e l'editore Antonio Liotta.

Il libro

“Piraterie 2 - La Vendetta” riprende idealmente il percorso che Pira aveva temporaneamente concluso nel 2018. Che non si tratti di una replica ma di un’ analisi verticale e multi-fattoriale lo evidenziano le sette sezioni in cui il libro è stato suddiviso. Secondo il professor Francesco Pira “Sfogliando le pagine potrete poi rendervi conto di come questo testo parli di noi. Da diversi anni subiamo la fragilizzazione del sistema informativo. Questo ha prodotto il risultato che i media si stanno, di fatto, trasformando in mero specchio della società anche nei suoi aspetti più deteriori. Una deriva che l’avvento dei social ha acuito e che la crisi generata dalla pandemia da Covid-19 ha ulteriormente complicato. Si è così è generata un’ulteriore pandemia, quella della disinformazione, capace di acuire le dinamiche della polarizzazione, che per loro natura si oppongono ai processi di partecipazione democratica.

Così, a dispetto del numero “infinito” di informazioni cui ognuno di noi può avere accesso, si stanno riducendo gli strumenti e gli spazi che consentono una reale e continuativa partecipazione dei cittadini allo sviluppo della democrazia”.