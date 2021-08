Pirandello Stable Festival, tutto pronto per l'edizione 2021: ecco il programma

Indirizzo non disponibile

Edizione numero 21 per il Pirandello Stable Festival, diretto da Mario Gaziano, che si svolgerà in piazzale Caos, davanti la casa natale del drammaturgo agrigentino, a partire dal 16 agosto.

La direzione per le tradizioni popolari in canto è di Antonio Zarcone con la sovrintendenza di Dino Barone.

La caratterIstica principale della ventunesima edizione è il rapporto tra Pirandello e gli epigoni: Tennessee Williams per la dolce follia e Sciascia per la razionalità.

Un programma intenso che ha avuto come prologo la celebrazione dell’anniversario della nascita di Pirandello il 28 giugno alle ore 3.00 antimeridiane in pre-alba: orario di nascita del Nobel agrigentino.

La nuova edizione presenta un programma particolarmente articolato che è sorretto da piccoli sostegni del Comune di Agrigento (“Destinazione Agrigento” - assessorato alla alla cultura) e dell’Ente Parco Valle dei Templi.

Si comincia il 16 agosto alle ore 21 con “Non si sa come”: il più importante dramma psicologico pirandelliano, interpretato e diretto da Mario Sorbello con la compagnia CGS - Karol di Catania

Il 23 agosto alle ore 21 spazio agli “Epigoni: la dolce follia” con “La lucciola” e “Il treno ha fischiato”. Ed ancora “La signora Collins” di Tennesse Williams con MarIa Grazia Castellana, Mario Sorbello e con Federico Orefice al sax.

Il 28 agosto alle ore 21 ancora gli “Epigoni: la razionalità” con “Sciascia da Laurana a Diego La Matina”: spettacolo tra recitazioni, video e canti popolari con Giuseppe Gramaglia, Alfonso Marchica, Lillo D’Aleo, Maria Grazia Castellana, Berta Ceglie, Lia Rocco e con Antonio Zarcone, Mimmo Pontillo e Roberto Puccio.

Il 27 agosto alle ore 19 si cambia location: a Racalmuto, nella Fondazione Sciascia, un appuntamento intitolato “Sciascia da Laurana a Diego La Matina”.

Il 15 settembre alle 19 l’immancabile appuntamento con il premio internazionale “Pergamene Pirandello” ed infine, il 22 settembre, sempre alle 19, la premiazione del concorso “Una poesia per Pirandello”, giunto alla decima edizione.

Hanno collaborato AndreaCassaro, Giuseppe Portannese, Diego Romeo, Lillo Rizzuto, Peppe Adamo e Salvatore Bellavia.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti (in totale 195) con misurazione della temperatura. I ticket gratuiti vanno richiesti al Box Office in via Imera ad Agrigento (tel. 0922 20500).