Pirandello Fest, va in scena il dialogo "impossibile" tra Sciascia e Piradello

Lunedì 27 giugno prossimo alle 19, nell'ambito della prima edizione del "Pirandello Fest" e presso la Casa natale di Luigi Pirandello si terrà un incontro letterario, articolato in due momenti coordinati da Luigi Mula, Giovanna Carlino in Pirandello, Manuel Carrera (dir. Fondazione Fausto Pirandello), Alfonso Pecoraro Scanio e il presidente dell'Ecua Nené Mangiacavallo dialogheranno su "Pirandello ieri, oggi e domani".

A seguire, per la prima volta ad Agrigento e dopo l'anteprima assoluta dell'anno scorso al Taobuk di Taormina, Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia insieme, uno di fronte all’altro. In una dimensione sospesa fra sogno e memoria, eccoli protagonisti di un dialogo sincero, illuminante, chiarificatore in un libro ideato e scritto da Matteo Collura. Al leggìo ci saranno l’autore nella parte di Pirandello e il regista Fabrizio Catalano nella parte del nonno, Leonardo Sciascia.

Al termine della serata, il Sindaco di Agrigento Dott. Francesco Micciche' consegnerà il Premio Pirandello d'Oro.