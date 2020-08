"Piazzetta dello Scrittore", Agnello Hornby ricorda Andrea Camilleri

"Piazzetta dello Scrittore". E' questo il titolo dell'evento promosso dal Comune di Agrigento nello slargo della via Atenea dove è presente la statua di Andrea Camilleri e che ospiterà un intervento della scrittrice Simonetta Agnello Hornby che si svolgerà alle 19.30.

L'autrice di grandi best sellers come "Il basilico di Palazzo Galletti", "La Mennullara" e "Il sanguinaccio dell'Immacolata", interverrà per un breve ricordo del maestro Camilleri e parlerà dei suoi ultimi lavori letterari firmando copie dei libri nei pressi della libreria “Il mercante di libri”.

Poco prima, alle 18.30, nello spazio verde di piazza Diodoro Siculo con la scopertura di una targa per commemorare il professor Giuseppe Jannuzzo a cento anni dalla nascita. Sarà presente la famiglia Jannuzzo con l'attore Gianfranco che leggerà una poesia dedicata al padre e amici e conoscenti. Il professore Jannuzzo, particolarmente conosciuto e amato, per lungo tempo aveva curato la prestigiosa Rivista "Agrigentini a Roma e ovunque".

Alle iniziative saranno presenti il Sindaco Lillo Firetto e l’Assessore ai Beni Culturali, Ernesta Musca.