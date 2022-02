Caro bollette, cambio dell'età pensionabile e pensione minima a mille euro: via a raccolta firme

Il circolo della Rifondazione Comunista di Favara raccoglie firme per due petizioni popolari, una contro il caro bollette, e per un’età pensionabile più giusta e per la pensione minima a Mille euro. I banchetti si terranno oggi in piazza Don Giustino dalle 16.30 alle 18.30 a Favara.

"La raccolta firme fa parte della campagna nazionale del partito contro gli aumenti delle bollette e contro il ripristino della legge Fornero - dicono dal partito -. Gli aumenti delle bollette e il carovita colpiscono in modo durissimo i lavoratori italiani già mortificati da salari e pensioni tra i più bassi d’Europa, spesso da fame, precarietà diffusissima e disoccupazione".