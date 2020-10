Il patronato Inca Cgil compie 75 anni, al polo universitario via ad una tavola rotonda

Il patronato Inca Cgil compie 75 anni, ed in occasione dell’anniversario, la camera del lavoro di Agrigento ha organizzato una tavola rotonda per discutere sul futuro e sul ruolo del patronato in un periodo in cui la domanda e l’offerta dei servizi stanno subendo una drastica trasformazione che richiede un progressivo e repentino adeguamento da parte degli Organi erogatori dei medesimi servizi. Per l’occasione sarà presente il presidente nazionale del patronato Inca-Cgil Michele Pagliaro.

I lavori si svolgeranno presso l’aula magna Luca Crescente del polo universitario Ecua e saranno aperti alle 10 di venerdì 16 ottobre dal direttore Provinciale Inca di Agrigento Francesco Virone, il coordinamento dei lavori è affidato al segretario Generale della Cgil Agrigento Alfonso Buscemi.

Prenderanno parte al dibattito, i rappresentanti degli Enti della pubblica amministrazione che erogano servizi al cittadino, e giornalmente sono chiamati a rispondere alle sollecitazioni del sindacato in rappresentanza dei propri iscritti e assistiti.

Per la pubblica amministrazione interverranno: Il direttore provinciale Inps Agrigento Peppino Segreto; il direttore generale Asp di Agrigento, Mario Zappia; il direttore Provinciale Inail di Agrigento, Sergio Prestamburgo.