"Le passeggiate di Immagina", alla scoperta del centro storico

Dopo il successo della prima "Passeggiata", l'associazione Immagina è pronta ad un altro percorso, sempre in compagnia di Beniamino Biondi, per continuare a scoprire gli angoli e i luoghi nascosti del centro storico di Agrigento. "Questa volta - dice l'associazione - partiremo da Porta di Ponte, ci inoltreremo per i cortili e gli edifici più mirabili del Centro (tra cui il Tracomatosario), per terminare al castello sito in uno dei posti con il panorama più emozionante della città.

La passeggiata "I Cortili e il Castello di Agrigento" si terrà sabato 19 dicembre con incontro alle 8.45 e durerà all'incirca fino a ora di pranzo. Solo dieci posti disponibili, si richiede la conferma di partecipazione via mail nel più breve tempo possibile.