Giornata mondiale dell’Alzheimer, al museo Griffo la seconda edizione della “Passeggiata dei ricordi”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Giovedì 21 settembre, in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer, si svolgerà ad Agrigento la seconda edizione della “Passeggiata dei ricordi”, iniziativa ideata dall’Unità operativa malattie degenerative ed involutive - Centro disturbi cognitivi e demenze diretta da Liana Gucciardino, appartenente al Dipartimento di salute mentale dell’Asp di Agrigento guidato da Leonardo Giordano.

Dopo l’esperienza estremamente positiva dell’evento dello scorso anno, durante il quale un nutrito gruppo di pazienti venne accompagnato da un’equipe di operatori attraverso un percorso multisensoriale alla riscoperta dei sentieri della Valle dei templi, quest’anno gli anziani saranno condotti presso l’area del museo archeologico “Pietro Griffo”. A partire dalle 10,30 il piccolo corteo visiterà non solo le sale espositive del museo ma anche i sentieri di poggio san Nicola spingendosi sino ai ruderi del neo-ritrovato teatro antico. La visita mira a sollecitare nei pazienti la rievocazione di un mondo di simboli, immagini e ricordi fungendo da terapia non farmacologica per stimolare i processi cognitivi, contribuire a rallentare il declino funzionale e controllare i disturbi del comportamento. L’ambientazione, infatti, si rimodella perfettamente sulle esigenze del paziente: lo spazio verde diviene spazio dei sensi stimolando la vista, l’olfatto e l’udito, mentre i luoghi eterni della Valle aprono ad una dimensione rievocativa dei ricordi appartenenti ad ogni agrigentino.

L’iniziativa è stata realizzata grazie all’ospitalità concessa dal Parco archeologico della Valle dei templi di Agrigento e alla collaborazione con la Croce rossa Italiana, alle diverse associazioni di volontariato del settore e all’orchestra Val d’Akragas che allieterà la visita con un intermezzo di canti e musiche.