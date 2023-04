Conoscete il giardino botanico? Passeggiata e degustazione per riscoprire il polmone verde della città

Sabato 15 aprile, in occasione di un confronto con il direttivo nazionale dell’Archeoclub, si svolgerà una passeggiata per riscoprire le bellezze del giardino botanico, il polmone verde della città.

Sarà occasione per rilanciare la convenzione firmata dal commissario del Libero consorzio Raffaele Sanzo e da Rosario Santanastasio, presidente Archeoclub nazionale. Il Giardino botanico è un fiore all'occhiello del territorio agrigentino dove fioriscono piante di ogni genere abbarbicate su un costone roccioso di origine tufacea con la presenza di grotte ed ipogei di origine remota. Il giardino si presenta come un museo a cielo aperto arricchito di essenze e piante della macchia mediterranea.

Ha una dimensione di circa 70 mila metri quadrati, incastonato nel cuore della Valle dei templi, a poche decine di metri dalla linea delle fortificazioni dell'antica Akragas e dal Parco archeologico.

“E’ intenzione dell'amministrazione - si legge in una nota - far diventare il giardino uno ‘Spazio teatro’ in grado di ospitare eventi e spettacoli, colmando un vuoto pluridecennale rispetto a Taormina e Siracusa nelle quali il teatro greco è rimasto ben conservato e fruibile. Obiettivo principale sarà quello di implementare le potenzialità del giardino come un polo di attrazione culturale per gli eventi di Agrigento Capitale della cultura 2025.

La passeggiata per ammirare lo spazio di verde con il direttivo nazionale avrà inizio alle 12,30. Poi, alle 17,30, presso Casa Barbadoro, si svolgerà un briefing su Agrigento Capitale italiana della cultura 2025.

Saranno presenti, oltre al sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il commissario del Libero consorzio comunale Raffaele Sanzo, il direttore del Parco Valle dei templi Roberto Sciarratta, il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello la sindaca di Realmonte Sabrina Lattuca. Confermata la presenza del dirigente del settore turismo e giardino botanico Achille Contino e del direttore dei beni culturali ed ecclesiastici Giuseppe Pontillo.

Una degustazione dei prodotti della “Diodoros”, marchio ufficiale della Valle dei templi, sarà offerta alla fine.