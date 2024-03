Pasquetta alternativa? Il giardino della Kolymbethra apre le porte per picnic e visite agli antichi ipogei

Il giardino della Kolymbethra nella Valle dei templi, l’1 aprile per la Pasquetta, si trasforma in un universo affascinante e avventuroso, con i suoi sentieri che si inoltrano fra gli agrumeti e le visite sotterranee degli antichi ipogei.

Una Pasquetta pensata soprattutto per i bambini e per le famiglie, da vivere a contatto con la natura e con un cestino da picnic da assaporare sotto gli alberi di arance profumati di zagare. C'è anche un menù pensato appositamente per i più piccoli. Per prenotare un posto nell’area picnic (12:30-14:00 oppure 14:00-15:30) occorre inviare una mail a faikolymbethra@fondoambiente.it.

Per prenotare un cestino picnic, invece, scrivere a info@easywaytour.com.

Il costo di un posto nell’area picnic è di 2 euro per gli adulti e un euro per i bambini al di sotto dei 18 anni, da pagare in loco.