Pasqua e “Pasquetta” alla Kolymbethra: ecco il programma tra degustazioni, passeggiate e giochi campestri

Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le proposte del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano per Pasqua e Pasquetta: un’occasione per trascorrere le giornate di festa all’aria aperta, a contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di luoghi unici che rendono indimenticabili i momenti di svago.

Al Giardino della Kolymbethra i visitatori vedranno l'antico agrumeto in piena fioritura e parteciperanno alle escursioni guidate da esperti speleologi nell’ipogeo Kolymbethra - Porta quinta e alle visite che dall'interno del Giardino conducono fino al celebre ulivo secolare dipinto dai viaggiatori del Grand Tour. Sarà possibile prenotare un cestino da picnic oppure un tavolo nell’area attrezzata tra gli aranci.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2022” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Pirelli che conferma per il decimo anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI, e di Delicius che riconferma per il secondo anno il suo sostegno al progetto.

Ingresso (dalle ore 10:30 alle ore 12:30 dall’accesso di Porta V – Valle dei Templi): intero € 7; ridotto residenti € 5; iscritti FAI gratuito; ridotto 6-17 anni €2. Supplemento visita guidata € 5. Supplemento escursione ipogeo € 8; prenotazione tavolo per picnic € 2 a persona.

Arrivo in fasce orarie diverse da quella 10:30 – 12:30 soggetta al pagamento del biglietto di ingresso alla Valle dei Templi. Su prenotazione: cestino picnic € 15.