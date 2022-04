Settimana Santa ad Aragona, eventi fino al primo maggio: tornano le processioni per le vie della città

Cominciano venerdì 8 aprile gli eventi della Settimana Santa ad Aragona. Alle 19,30, al Carmine, sarà inaugurata la mostra intitolata “La Pasqua aragonese tra storia, fede e tradizioni”. la domenica delle palme, il 10 aprile, le messe nella chiesa del Rosario e in chiesa Madre con la benedizione delle palme in piazza Rosario alle 10,30.

Lunedì, dalle 16 alle 19, l’esposizione della reliquia della Sacra Sindone nella chiesa del Rosario con le messe alle 16 alle 18. Stesso programma anche martedì e mercoledì con la Santa Messa crismale alle 19 in cattedrale.

Per il Giovedì Santo, a mezzogiorno, la discesa del Crocifisso nella chiesa del Carmine. Alle 18,30 la messa in “Coena Domini” in chiesa Madre.

Per il Venerdì Santo la via Nazareno e il Calvario verranno addobbati con i segni tipici della tradizione. Alle 11 la partenza del Nazareno dalla chiesa del Rosario verso il Carmine. A mezzogiorno la crocifissione al Calvario. L’urna partirà in serata alle 20 dalla chiesa del Carmine. Alle 20,30 la deposizione del Cristo e la processione per le vie dei Santi. A mezzanotte la cerimonia di sepoltura.

Sabato ale 21,30 la veglia di Pasqua in chiesa Madre.



Altri appuntamenti anche domenica 24 aprile con la celebre processione dei Santi Pietro e Paolo a mezzogiorno che sarà ripetuta anche domenica 1 maggio alle 19,30.