Il ritorno della Settimana Santa: ecco tutti gli appuntamenti che precedono la domenica di Pasqua

Diffuso il calendario dei riti tradizionali che condurranno alla domenica di Pasqua che quest’anno cade il 10 aprile. A comunicarli è stata la confraternita di Maria Santissima dei Sette dolori: ecco quindi il programma della “Settimana Santa nel santuario dell’Addolorata”.

Tutti i venerdì, in santuario, la Santa messa e la recita della via Crucis alle 17,30. Nella giornata di venerdì 31 marzo è prevista la via Crucis cittadina con la partecipazione delle arciconfraternite di Maria Santissima dei Sette dolori e del Santissimo Crocifisso.

Domenica 26 marzo dalle 17,30 in poi, in occasione dell’anniversario della fondazione dell’arciconfraternita, è previsto il rito della benedizione e vestizione degli aspiranti confrati e consorelle. Poi la Santa messa ed il momento di condivisione nelle cripte del santuario.

Il 2 aprile, domenica delle Palme, a mezzogiorno la santa messa con la scesa del simulacro della Madonna e la sistemazione nel fercolo.

Lunedì 3 aprile, dalle 17, recita del Rosario e Santa messa con canti e meditazione sullo “Stabat Mater” eseguito dal coro polifonico “Pentagramma a colori - Sergio Alletto”.

Martedì 4 aprile alle 17 la recita del Rosario e la Santa messa seguita dai “Lamenti di Raffadali” (antica forma di canto religioso).

Giovedì 6 aprile alle 17 un momento di preghiera personale. Alle 18, nelle cripte del santuario la video-proiezione a ciclo continuo di “Gesù di Nazareth” con il presepe pasquale. Alle 19 la messa in COena domini alla Cattedrale di Agrigento. Alle 20 la visita nel santuario dell’Addolorata dell’arcivescovo Alessandro Damiano e dell’arciconfraternita del Santissimo Crocifisso.

Venerdì 7 aprile le tradizionali processioni del Crocifisso al mattino e dell’urna con il Cristo morto la sera.

Sabato 8 aprile alle 17,30 l’ora della Desolata nel santuario.