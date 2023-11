“La Costituzione: radici, sviluppi, prospettive", iniziative Anpi in provincia il 24 novembre

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

"La Costituzione: radici, sviluppi, prospettive". Su questo tema, l'Anpi svolgerà il prossimo 24 novembre due iniziative in provincia di Agrigento.

Un tema quantomai attuale, considerato i tentativi annunciati di mettere mano a modifiche della nostra Carta costituzionale. La prima si svolgerà alle ore 9,30 presso l'auditorium dell'Istituto superiore IPSCEOA “Nicolo Gallo” in via Quartararo.

Sono previsti gli interventi di Angelo Lauricella, presidente provinciale Anpi Agrigento; Domenico Tuttolomondo, responsabile del settore scuola Anpi Agrigento; Giovanna Pisano, dirigente scolastico dell'istituto "Gallo"; Maria Buffa, Dirigente Ufficio Scolastico provinciale; Maria Iacono, dirigente Anpi di Agrigento.

La relazione sarà a cura di Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale, mentre le conclusioni saranno affidate al componente della segreteria nazionale dell'Anpi Vincenzo Calò.

Il secondo appuntamento si terrà nel pomeriggio a Favara, nella “Sala del Collare” del Castello chiaramontano di piazza Cavour a partire dalle 16.30.

Qui sono previsti gli interventi di Carmelo Castronovo, presidente ANPI Favara, i saluti del sindaco di Favara Antonio Palumbo, del presidente dell'istituto di studi e ricerca “Calogero Marrone” Rosario Manganella, del presidente di LiberArci Vincenzo Cassaro, del dirigente scolastico dell'Ic "Guarino" Gabella Bruccoleri e del presidente provinciale di Anpi Angelo Lauricella. Anche in questa iniziativa La relazione sarà a cura del professor Massimo Villone e le conclusioni affidate a Vincenzo Calò.

Al termine dell'iniziativa il segretario generale della Cgil di Agrigento Alfonso Buscemi consegnerà una medaglia all'invalido di guerra Calogero Zarcone.