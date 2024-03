“Parole e sorrisi al femminile”: in scena gli artisti del Pirandello Stable Festival per la festa della donna

Il 7 marzo, al centro culturale San Domenico di Canicattì dalle 16,45 in poi, Unitre presenta la manifestazione artistica “Parole e sorrisi al femminile”, ideata e diretta da Mario Gaziano in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne. Introduce il presidente Giuseppe Lauricella.

Previste le performance degli artisti del Pirandello Stable Festival di Mario Gaziano. Si tratta di Maria Grazia Castellana, Maria Fantauzzo, Rosa La Franca, Massimo Agozzino, Lillo D’Aleo e Alfonso Marchica.