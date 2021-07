Fair play ed etica sportiva, conferenza del Panathlon con lo storico giornalista della Rai Franco Zuccalà

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 29/07/2021 al 29/07/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sarà l’hotel Colleverde di Agrigento ad ospitare, il 29 luglio, il giornalista Franco Zuccalà in occasione di una conferenza indetta dal Panathlon.

Zuccalà, che parlerà di sport e covid, di fair play ed etica sportiva, è stato giornalista della Rai dove ha ricoperto il ruolo di inviato speciale. Nella tv di stato ha lavorato per storiche trasmissioni come “La Domenica Sportiva” e Novantesimo minuto, ma anche per il Tg1 e molte rubriche televisive.

Racconterà la sua esperienza di 60 anni al seguito della Nazionale di calcio, della Champions League e della Serie A oltre che delle sue interviste a Nelson Mandela, Henry Kissinger, Sophia Loren, Maradona, Pelè e tanti altri personaggi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo.

Zuccalà è molto legato ad Agrigento dove, quasi sessant’anni fa, in occasione di una gita nella Valle dei Templi, si è fidanzato con la sua attuale moglie.