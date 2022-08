Anche Arisa arriva in provincia: tutto pronto per il concerto di Palma di Montechiaro

Arriva anche Arisa nell'Agrigentino. L'otto settembre, dalle 21,30 in poi, sarà in concerto - per "Little summer tour" - in piazza Santa Rosalia a Palma di Montechiaro.

Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, ha raggiunto il successo partecipando al 59esimo festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità, vincendo nella categoria "Nuove Proposte". Adesso, la cantante sta vivendo una nuova giovinezza, o meglio un nuovo inizio in cui si prende cura del suo corpo soprattutto tramite l'alimentazione.

La delusione d'amore che le ha scosso la vita

Nessuna dieta, lo giura, dietro al suo dimagrimento che sfoggia con orgoglio posando per servizi fotografici quasi senza veli (per la promozione del suo disco Ero romantica) i cui scatti sono poi pubblicati sul suo profilo Instagram. "Semplicemente ho avuto una delusione d?amore molto grande, sono stata molto male e ho smesso di mangiare. Prima era l?innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni", non è difficile capire a chi si riferisca Arisa parlando di delusione d'amore.

La vincitrice di Ballando con le stelle ha trovato l'amore proprio nel programma di Milly Carlucci, a rapirle il cuore il suo maestro, Vito Coppola. I due hanno portato avanti per qualche mese una relazione con molti alti e bassi e per la quale Arisa era pronta a mettersi in gioco sul serio. Superato, in parte, il dolore adesso si sta dedicando al suo "Ero Romantica Little Summer Tour" che la porterà in giro per l'Italia fino al 29 settembre, il 20 agosto però uno stop sarà d'obbligo: compirà 40 anni.