Anche in città l'iniziativa "M'illumino di meno": si spegne palazzo dei Giganti

Anche il Leo Club Agrigento Host, insieme al comune di Agrigento, aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno” che si svolgerà il 26 marzo dalle 19 alle 19.30.

Verrà spento, nell’occasione, Palazzo dei Giganti. L’Agrigento Host continua, dunque, con le sue attività promuovendo azioni mirate a sensibilizzare la società. L’iniziativa in oggetto, infatti, ha come finalità quella della razionalizzazione e sensibilizzazione del consumo energetico che indubbiamente ha un forte impatto nell’ambiente circostante.

"Ringrazio l’amministrazione comunale - dice il presidente Castelli - nella persona del sindaco, Francesco Miccichè, per aver sposato questa iniziativa così come l’Assessore all’Ambiente, Dott. Giovanni Vaccaro. Riteniamo, come club, importante la cooperazione istituzione il Leo Club Agrigento Host, che ho l’onore di presiedere, non si è mai fermato, neanche in questo tempo che parrebbe essere sospeso, l’iniziativa in questione ha una sua rilevanza in quanto il tema del consumo energetico rientra, “tout-court”, nell’ambito del rispetto ambientale, noi riteniamo, infatti, che la promozione di service incentrati sul “green” sia un vero investimento verso il futuro prossimo, ecco perché mi unisco alle parole di Papa Francesco quando afferma del dovere che abbiamo di rispettare la natura, l’ambiente, ciò che ci circonda".

"Con l’adesione all’iniziativa proposta dal presidente e dai giovani soci del Leo Club Agrigento Host - aggiunge Miccichè -a mia amministrazione vuole dimostrare di condividere l’attenzione sui temi di carattere ambientale. La partecipazione a delle piccole iniziative simboliche come questa, conferma sempre più, che Agrigento cercherà di perseguire a pieno gli obiettivi del “L’Agenda 2030” promossa dall’Onu che ha, come fine ultimo, uno sviluppo sostenibile per le generazioni future".