Palacongressi, nuova stazione concertistica con i “Venerdì Jazz”: si comincia con Gaetano Castiglia

Al via la nuova rassegna “I venerdì jazz” al Palacongressi del Villaggio Mosè ad Agrigento. Appuntamento il 16 febbraio nella sala Zeus con inizio alle 19,30 ed ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. L’evento è promosso dal Parco archeologico Valle dei templi.

Sul palco il “Gaetano Castiglia Quintet” con Gaetano Castiglia, tromba & flicorno; Giuseppe Preiti al piano; Giuseppe Di Blasi alla chitarra; Stefano India al basso elettrico e Ruggero Caruso alla batteria. Il concerto s’intitola “Modern Jazz Mood".

Si tratta di un progetto che racchiude brani dal sound assolutamente moderno con tracce di elementi diversi e particolari che si fondono tra loro. Il suono a tratti caldo e accogliente si avvicenda con quello estemporaneo e graffiante, rendendo così il progetto fresco e pieno di interazioni.

La band “Gaetano Castiglia Quintet” nasce nel 2016 in occasione del primo concerto jazz dell’allora undicenne Gaetano Castiglia. Da allora diverse e numerose sono state le performance della band: dai concerti tenutesi nei jazz club e piazze italiane, alla partecipazione, nel 2019, alla trasmissione televisiva “Italia’s Got Talent. In questi ultimi anni, ciascun elemento della band ha avuto notevoli esperienze musicali. Il front man Gaetano Castiglia, laureatosi in Tromba al Conservatorio di Palermo all’età di 14 anni, è attualmente tromba solista dell’Orchestra Nazionale Jazz con sede a Milano e ha già suonato con l’Orchestra Jazz Siciliana, con la World Brass Orchestral di Firenze e con la Gioca Jazz Orchestra di Roma.

La direzione artistica della rassegna è di Carmelo Salemi.