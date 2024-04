Palacongressi Festival, nella sala Zeus il film “Respiro” di Emanuele Crialese girato a Lampedusa

Ottavo appuntamento, giovedì 4 aprile alle 18 nella sala Zeus del Palacongressi al Villaggio Mosè, con la rassegna cinematografica “L’isola a tre punte. Cinema e paesaggio” a cura dello scrittore e critico cinematografico Beniamino Biondi.

Sarà proiettato il film “Respiro” (2002) di Emanuele Crialese, girato a Lampedusa, che costruisce un bel personaggio femminile, cucito addosso all’attrice di fama internazionale Valeria Golino. Grazia è una donna contraddittoria e la sceneggiatura non cerca di trasformarla in un'eroina in lotta contro il bigottismo e l'arretratezza culturale del microcosmo in cui vive. Sembra davvero di essere fuori dal tempo, in un'atmosfera di memoria verghiana: il ritmo delle giornate scandito dal lavoro in mare, sotto il sole cocente. Oppure sulla terraferma, a pulire il pesce o a scappare dal caldo. La descrizione della natura e dell'ambiente in cui si muovono i personaggi diventa parte integrante del racconto.

Un personaggio che racchiude tutti gli altri, una sorta di primitiva ancora radicata in ognuno degli isolani. La macchina da presa osserva luoghi e volti senza giudicare, costruendo un racconto in cui le immagini e i suoni diventano pagine di sceneggiatura. Anche i dialoghi, spesso parlati in siciliano stretto, contribuiscono ad entrare nell'ambiente in cui i personaggi vivono. La tragedia è dietro all'angolo, ma Crialese non cede alle facili lusinghe del dramma: vuole comunicare altro rispetto alla circolarità di un racconto. E le immagini che concludono il film colpiscono per bellezza, poesia e intensità.

Ingresso libero.