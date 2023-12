“Painting music play”: concerto e arte contemporanea a Bivona

Si chiama “Painting music play” l’evento dedicato all’arte contemporanea e alle performance live della scuola di musica “Gaspare Lo Nigro” in programma venerdì 29 dicembre dalle 19 alle 19,30 nell’auditorium “Immacolata Concezione”.

Protagonisti Alfonso Leto (azione pittorica), Giuliana Arcidiacono (pianoforte), Biagio Gino Grillo (vibrafono e percussioni) con la partecipazione di Mario Arcidiacon o(pianoforte).

Come già sperimentato con altre modalità nel 2019 (sotto il titolo di “Porto fiorente”), la scuola di musica “Gaspare Lo Nigro” di Bivona, attivissima nel promuovere la cultura musicale a livello base e pre-accademico, propone una performance che mette insieme il gesto pittorico e l’esecuzione musicale in un’unica jam session pluri-disciplinare.

L’artista Alfonso Leto, utilizzando gli strumenti della pittura, si esibirà dal vivo in relazione con la pianista Giuliana Arcidiacono e il vibrafonista/percussionista Biagio Gino Grillo dando vita, in un rapporto di empatia, ad un dipinto di grandi dimensioni su una superficie trasparente in pvc che, come un diaframma, separerà il pubblico dall’area della performance. Tutto questo avrà luogo nell’emiciclo della seicentesca chiesa dell’Immacolata Concezione, oggi auditorium.

Il repertorio prevede musiche di Maurice Ravel (“Ma mère l'Oye”) Malcom Arnold (“Serenade”), Emmanuel Sejourne (“Concerto per vibrafono e piano”), Alexander Nikolayevich Tcherepnin (“Sonatina for two or three”) per timpani e piano, Antonín Dvorak (“Danze slave”) eseguite a quattro mani con il maestro Mario Arcidiacono.

In questo antico scenario il gesto pittorico di un artista siciliano, tra i più attivi e riconosciuti nel panorama contemporaneo, coglierà le suggestioni musicali per trasferirli liberamente su uno schermo pittorico di grandi dimensioni (3 metri per 2) destinato ad arricchire gli spazi didattici della scuola musicale “Lo Nigro che già, nei suoi primi 10 anni di attività didattica e concertistica, costituisce una delle realtà italiane tra le più vive e virtuose nell’ambito di tutti i generi musicali classici, moderni e contemporanei.