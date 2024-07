Giardino della Kolymbethra, ecco il "Paesaggio da mangiare" gustando i prodotti dei grani antichi

Prezzo non disponibile

Domenica 7 luglio il Giardino della Kolymbethra nella Valle dei templi ospiterà la seconda edizione della festa della mietitura legata all’evento “Paesaggio da mangiare”. A circa un anno dall’avvio del lavoro di semina della cosiddetta “chiatulidda”, il ciclo produttivo si chiude con la mietitura a mano.

Il programma

Alle 10 l’Inizio della “pisata” del frumento raccolto alla Kolymbethra per produrre la nuova semente di “chiattulidda”. Attività a cura di Tony Rocchetta, agricoltore custode che ha coltivato questa varietà di grano licatese nel giardino. Poi l’apertura dello stand dell’azienda agricola “Convegno di Marte” di Piero Consentino di Enna. Produttore di grani antichi, racconterà ai visitatori la propria attività aziendale e proporrà l’acquisto di pane, pasta e farina dei suoi grani antichi e biologici.

Alle 10,30 l’associazione “Donne dal cuore di pane” di Palermo coinvolgerà i visitatori nella costruzione di un altare con i pani votivi dedicati a San Giuseppe raccontando questa tradizione che rischia di scomparire. Saranno preparate le varie forme dei pani artigianali dedicati al Santo. L’ “Ardito forno popolare Sante Caserio” presenterà il forno sociale di Campobello di Licata e coinvolgerà i visitatori nella produzione del pane con i grani antichi ed il lievito madre. Tutto sarà infornato direttamente in giardino e ci sarà una testimonianza viva di un’anziana signora che ricorderà la produzione del “pane di casa” nei forni rionali della Sicilia contadina.

Alle 11 “The king of pizza” di Carmelo Mattina di Racalmuto: sarà lui ad accendere la sua “Ape forno” per infornare il pane che prepareranno gli amici del forno sociale di Campobello di Licata. Venderà le pizze fatte con un impasto di grani antichi siciliani e con i sapori del territorio per tutta la giornata. Intervento del cantastorie Mel Vizzi di Licata con i canti e i racconti legati alla raccolta tradizionale del frumento.

Alle 15,30 Tano Sammartino del molino Crisafulli racconterà la produzione di farine dai grani antichi siciliani di cui è specializzato.

Alle 16 Franco Cancellieri, esperto della stazione consorziale sperimentale di granicoltura della Sicilia di Caltagirone, racconterà l’importante ruolo di questa prestigiosa istituzione scientifica nella conservazione dei grani antichi siciliani.

Alle 16,30 “Facciamo il pane” a cura dell’Ardito forno popolare Sante Caserio.

Alle 17,30 la visita della Kolymbethra alla scoperta delle produzioni destinate alle famiglie dei giardinieri a cura di Giuseppe Lo Pilato, responsabile della gestione agronomica del Fai.

