“Padel della salute”, ecco la prima edizione che unisce sport e donazione del sangue

Lo sport è vita: un esempio di solidarietà e altruismo grazie alla prima edizione del torneo “Padel della salute”, manifestazione che unisce la passione per lo sport del momento e l’importanza della donazione del sangue.

L’evento, promosso dall’associazione Vimac in collaborazione con Asd tennis padel Favara e dal Crush padel, si terrà a Favara dal 10 al 16 giugno nei campetti in via Capitano Callea.

“E un’occasione importante - spiega Fabrizio Crapanzano, presidente dell’associazione Vimac - per promuovere una cultura della salute che passi per lo sport. Come associazione promuoviamo un torneo per raccogliere il maggior numero di partecipanti e sensibilizzare la causa della donazione del sangue. Il bisogno di sangue, lo diciamo ogni estate, non va in vacanza. È necessario donare per migliorare le aspettative di vita dei malati o per intervenire in caso di incidenti o emergenze diverse”.

Per informazioni e iscrizioni: Fabrizio 320 7076057, Gabriele 327 0029323, Francesca 392 0164757, Linda 333 7593035.