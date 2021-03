"Stem: femminile plurale", una settimana dedicata alla parità al liceo "Leonardo"

Un otto marzo lungo una settimana al Liceo scientifico "Leonardo". L'istituto diretto da Patrizia Pilato, infatti, dedicherà sette giorni ad incontri a tema che si terranno in digitale.

Ecco i giorni e gli ospiti:

Otto marzo ore 10:

Alberto Pellai – medico psicoterapeuta: "Una rivoluzione di pensiero: I am what I am, a so special creation"

09 marzo 2021 ore 9.00:

Marcella Cannarozzo - professore associato di Idrologia e costruzioni marittime presso Unipa: "Io non sapevo studiare";

Nadka Tzankova Dintcheva-phd - associate professor in science & technology of materials - University of Palermo, Department of Engineering

10 marzo 2021 ore 15.30

Valentina Ruoppolo - Field Training Manager - Johnson & Johnson Medical - “Al cuore...si comanda!”

11 marzo 2021 ore 10:00

Valentina Marino - Esperta di Coding

12 marzo 2021 ore 10

Rea Lo Dico - Md, PhD -Department of Digestive and Oncological Surgery Saint Louis - Lariboisiere Hospitals- University of Paris

12 marzo 2021 ore 15:00

Beatrice Mautino - biotecnologa e neuroscienziata: "Dagli OGM al bio, falsi allarmi e verità nascoste sul cibo che portiamo in tavola"

13 marzo 2021 ore 9:00

Andrea O. Caruso – professore associato Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Catania e accademia Italiana per la promozione della Matematica: "Pi greco: fatti, persone, curiosità".

16 marzo 2021 ore 9

Gabriella Greison – la “Rockstar della Fisica” – Fisica e scrittrice –“Ucciderò il gatto di Schrodinger”

"Il nostro 8 marzo - dice la dirigente scolastico - sarà per noi anche il ricordo delle vittime di femminicidio e dei loro orfani, la promozione della lotta senza tempo contro la violenza sulle donne e per l’annullamento dell’ancora elevata accettabilità sociale della violenza di genere, contro le discriminazioni nell’accesso all’istruzione, al lavoro, alla protezione sociale, alla successione, ai beni economici, alle risorse produttive, nonché alla partecipazione ai processi decisionali e alla società in senso lato, contro la disparità retributiva e con un occhio attento alle politiche a sostegno

dell’occupazione femminile, dell’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".