“L’oro nero di Sambuca”: ecco la festa del tartufo tra degustazioni e spettacoli

Saranno tre giorni, da venerdì 21 a domenica 23 giugno, dedicati alla festa del tartufo, ovvero “L’oro nero di Sambuca di Sicilia”. Si comincia il 21 giugno alle 16 con la 30esima Giornata italiana della musica: a palazzo Panitteri con un corso di formazione per ristoratori e gastronomia ad iscrizione gratuita. Alle 19, al teatro L’Idea, la rassegna musicale “Maurizio Pollina” con gli artisti del conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera.

Sabato 22 la “Notte romantica nei borghi più belli d’Italia”: alle 11 un piazza della Vittoria l’inaugurazione della fiera e l’apertura degli stand. Alle 18, a San Sebastiano, il convegno “L’oro nero di Sambuca, opportunità per il borgo più bello d’Italia”. Alle 19,15, in piazza della Vittoria, lo show cooking con abbinamento di vini e prodotti sambucesi. Seguiranno poi l’esibizione della banda musicale “Gian Matteo Rinaldo” e le degustazioni a base di tartufo a km zero con musica dal vivo.

Domenica 23 i “Sentieri del gusto”: alle 9, in piazzale del Pomo, trekking nel bosco Genuardo alla ricerca del tartufo con cani addestrati. Alle 10, in piazza della Vittoria, l’apertura degli stand con aperitivo al tartufo in programma a mezzogiorno. Alle 17 seguirà uno spettacolo per bambini con riapertura degli stand. Dalle 19 in poi il gran finale con la “Zabbinata” al tartufo.