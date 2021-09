Concerto dell’Orchestra sinfonica siciliana domani a Sciacca per l'omaggio a Piazzolla, Grieg& Dvořák

Sarà dedicato a Piazzolla, Grieg e Dvo?ák il concerto a Sciacca dell’Orchestra sinfonica siciliana. L’evento è programmato per domani, sabato 18 settembre, con inizio alle ore 21 nell’atrio inferiore del Palazzo Municipale. L’ingresso è gratuito.

Il concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana – informa l’assessore allo Spettacolo Sino Caracappa – registra il sold out. Un evento da non perdere per il prestigio e la storia dell’Istituzione musicale con i suoi eccezionali maestri, e per il programma che domani sarà proposto al pubblico saccense.

Di Astor Piazzolla saranno eseguiti Primavera e Invierno dalle Cuatro Estaciones Porteñas, e Quattro tanghi; di Edvard Grieg si suoneranno le Danze norvegesi (Norwegische Tänze) op. 35; di Antonín Dvo?ák si eseguiranno le Danze slave per orchestra op. 46.