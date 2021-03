L'ora della terra, Sciacca aderisce all'iniziativa: si spegne palazzo di città

Il Comune di Sciacca aderisce a Earth Hour-l’Ora della Terra, la mobilitazione delle comunità di tutto il pianeta per la lotta al cambiamento climatico promossa dal WWF internazionale. La Giunta, presieduta dal sindaco Francesca Valenti, ha formalizzato la propria partecipazione. Il 27 marzo 2021, in occasione dell’evento, saranno spente le luci che illuminano l’antico Collegio dei Gesuiti, sede del Palazzo di Città, in contemporanea allo spegnimento di tante altre sedi istituzionali in Italia e nel mondo.

"Earth Hour, giunta alla tredicesima edizione, spiega il WWF Italia, nasce come “evento simbolico per evidenziare l’urgenza e la necessità di contrastare e arrestare il cambiamento climatico. Le luci di migliaia di edifici, di palazzi, monumenti, si spegneranno per un’ora, dalle 20,30 alle 21,30 del 27 marzo, attraverso tutti i fusi orari, dal Pacifico alle coste atlantiche”. IL Wwf rileva ancora come questa mobilitazione internazionale “sia strettamente connessa a quella per invertire la curva della perdita di biodiversità e come la tutela della natura costituisca la più grande alleata contro il cambiamento climatico oltre che contribuire a ridurre il rischio dell’emergere e diffondersi delle pandemie”.