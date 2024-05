Passeggiate tra i vigneti, talk sull’ambiente e degustazioni di vini: una domenica al Feudo Arancio

“Open day, open mind” è l’evento in programma domenica 26 maggio, dalle 15 alle 19, nella tenuta Feudo Arancio a Sambuca di Sicilia in contrada Portella Misilbesi. Un appuntamento per aprire la mente verso i temi legati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Sarà un'esperienza unica tra cantina e vigneto, dove ogni passo è compiuto nel rispetto dell'ambiente e delle persone. Previsto un talk con in collegamento il climatologo Luca Mercalli che ci guiderà gli ospiti, intervistato dal giornalista e sommelier Salvo Ognibene, in un viaggio alla scoperta del cambiamento climatico e di come ognuno di noi può fare la differenza. Inoltre si ascolteranno gli spunti preziosi dell'associazione Plasticfree Onlus su come ridurre la plastica nella nostra vita quotidiana e contribuire a un mondo più sostenibile. Previste anche le degustazioni delle etichette provenienti da vitivinicoltura sostenibile e certificate da enti indipendenti che garantiscono il rispetto di rigorosi standard nazionali ed internazionali.

Il programma

Dalle 15 alle 16,30 passeggiata nei vigneti e in cantina con i tecnici. Dalle 16.30 alle 17.30 collegamento con il climatologo Luca Mercalli e intervento dell'associazione Plasticfree Onlus. Dalle 17,30 alle 19 degustazione dei vini Feudo Arancio provenienti da vitivinicoltura sostenibile.

Biglietto 10 euro acquistabile qui.