Dopo lo spot per Agrigento capitale della cultura, Gaetano Aronica torna in teatro con “L’onorevole” di Sciascia

Sabato 6 e domenica 7 maggio il teatro Pirandello ospiterà l’ultimo appuntamento della stagione (esclusi gli spettacoli musicali fuori cartellone che andranno avanti fino al 18 maggio).

In scena “L’onorevole” di Leonardo Sciascia con protagonista Gaetano Aronica, recentemente visto nello spot, realizzato per promuovere la candidatura di Agrigento a Capitale della cultura, che ha emozionato la giuria.

Il testo di Sciascia racconta con intrigante ironia come l’ascesa politica di un onesto professore di lettere possa diventare un’ineluttabile ma pacifica, perfino brillante, caduta morale.

Il professore Frangipane, pur nella modestia in cui vive, è felice di rappresentare per i suoi figli e i suoi allievi un modello di correttezza e idealità basato sulla cultura e sul rispetto. Nel secondo e terzo atto della commedia seguiamo l’onorevole Frangipane in una carriera politica inarrestabile, che lo porta a conquistare un potere sempre più autorevole, a muoversi tra agi e lusso, ma anche a scendere a compromessi sempre più miseri e a stringere loschi accordi con personaggi malavitosi. Contemporaneamente la signora Assunta comincia come ad appropriarsi dell’identità che il marito va perdendo, e lo fa attraverso un’immersione nell’idealismo, nel senso di giustizia e nella sete di cultura di Don Chisciotte, lettura prediletta del marito quando era ancora professore. Il finale sarà sorprendente.

Lo spettacolo di sabato andrà in scena alle 20,30, quello della domenica alle 17,30. I prezzi dei biglietti variano da un minimo di 18 a un massimo di 23 euro (esclusi i diritti di prevendita).