"Dalla parte dei diritti", sit in in piazza per una legge contro l’omotransfobia e la misoginia

Sabato 17 ottobre, in tutta Italia, cittadini di ogni genere ed età scenderanno in piazza per chiedere il riconoscimento di quei diritti che dovrebbero essere garantiti a tutti, senza distinzioni. L'iniziativa, denominata "Dalla parte dei diritti" e promossa da Arcigay per supportare la proposta di Legge Zan, arriva anche ad Agrigento grazie ai ragazzi e le ragazze del Collettivo "Vera" con l'appoggio di Volt Agrigento, LGBTQ Community Agrigento, Comitato Giovanile Agrigento Sturzo di Italia Viva, Amnesty International Agrigento, l’associazione TTT e Rete degli studenti medi Agrigento.

Nel rispetto delle norme anti Covid-19, la manifestazione si svolgerà in piazza Cavour dalle 17 alle 19.

"Agrigento e tutta Italia si mobilita a sostegno dei diritti, a sostegno delle persone, quelle persone che vengono umiliate, picchiate e discriminate semplicemente per un orientamento sessuale diverso - dice una nota . E' ora di dire basta e di alzare la testa! Il futuro è adesso".