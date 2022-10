Omaggio a Fela Kuti, il re dell’afrobeat: serata dedicata alla musica alternativa nel cuore del centro storico

Venerdì 7 ottobre dalle 19 in poi, nel cuore del centro storico di Agrigento, in vicolo Cannameli e via Vallicaldi, è in programma una serata-tributo a Fela Kuti, precursore della musica afrobeat e icona di emancipazione, lotta e rinascita per tutto il continente africano. Un evento interamente dedicato alla sua figura, alla sua musica e ai suoi messaggi politici.

La prima parte della serata sarà dedicata alla discussione del libro “Fela. Questa bastarda di una vita” (Arcana edizioni - 2012):una lunga intervista al "Black President" da parte del giornalista Carlos Moore che fa diventare quest'opera una vera e propria biografia di Fela Kuti ed una straordinaria fotografia sociale dell'Africa nel Novecento.

Dialogheranno Roberto Bruccoleri, coorganizzatore dell'evento ed esperto di letteratura di viaggio col suo blog “Blasco da Mompracem”, e Antonio Puglia, giornalista musicale e firma autorevole delle più importanti riviste italiane del settore.

Nella seconda parte della serata è in programma un dj set, a cura di Hooker Music Man, interamente dedicato alla musica afrobeat.

Collaborano all’iniziativa Fausto Savatteri e Davide Lo Iacono, direttori artistici rispettivamente di Festivalle ed Ellenic - i due festival musicali che si svolgono ogni estate ad Agrigento nel mese di agosto - che con i loro stimoli e le loro conoscenze si sono messi a disposizione degli organizzatori (il gruppo “Sbem”) per questo evento che mira a rigenerare gli spazi del centro storico.