“Odissea, verso Itaca”: Alfonso Veneroso porta in scena il classico di Omero

“Odissea, verso Itaca” è il nuovo spettacolo teatrale di Alfonso Veneroso, ispirato all’Odissea di Omero, che andrà in scena il 20 e il 21 luglio, con inizio alle 21, nell’atrio inferiore del palazzo comunale di Sciacca.

Lo spettacolo è dedicato alla figura di Ulisse. L’Odissea di Omero è sempre ricordata per le avventure vissute dal protagonista nei suoi viaggi in mare, ma la parte più estesa del poema è dedicata a incontri, riconoscimenti, pericoli, scontri e vittorie che Ulisse vivrà dopo l’approdo a Itaca. Ed è a questa parte dell’Odissea che è dedicato lo spettacolo di Alfonso Veneroso. “Verso Itaca” è il racconto di come sia possibile riconquistare dal basso, dalla propria condizione di ultimo della società, la posizione di vertice nel proprio mondo contando sulle proprie capacità, la propria esperienza, la propria intelligenza per ridefinirsi come uomo.

Biglietti disponibili presso l’ufficio turistico del Comune di Sciacca in corso Vittorio Emanuele (tutti giorni, dalle 8 alle 12,30 e dalle 18 alle 20,30).