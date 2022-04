Oceanomare, i “Mary PopHits” in versione acustica per la rassegna live promossa da AgriSound

A distanza di circa 5 mesi tornano ad OceanoMare i "Mary PopHits" per il tradizionale concerto del giovedì che si rinnova il 14 aprile. Ma questa volta il progetto si presenta sul palco in versione "duo acustico".

"Mary PopHits" accomuna la passione di musicisti che prima di tutto sono amici: "Tutto è cominciato - raccontano - da un sogno di Gabe in cui il nostro eroe appariva a Madonna che gli indicava prontamente la via fatata delle hit internazionali. Per diventare il nuovo re del pop, decideva di coinvolgere nel progetto solo musicisti dotati di HLS (High level of sobriety...). Da qui la scelta d’inserire due chitarristi. Poi il coinvolgimento di Peppe Calà ed infine la cantante, ovvero Roberta Braccieri divenuta subito la front woman. Ed ecco che viene partorito il nome della band: morbido e fiabesco al tempo stesso”.

I musicisti che compongono la band al completo sono Roberta Braccieri (voce), Gianluca Genova (chitarra), Andrea Marchetta (chitarra), Giuseppe Calà (percussioni) e Gabriele Migliaccio (batteria). Evento promosso da AgriSound. Ingresso gratuito con green pass.

Il duo acustico è invece composto dai Roberta Braccieri e Andrea Marchetta.

Oceanomare si trova sulla sesta spiaggia di San Leone. Il concerto comincia alle 22,45.