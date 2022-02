Oceanomare, torna la musica dal vivo con il concerto di Luca Sallemi in versione acustica

Oceanomare, sulla sesta spiaggia del Viale delle Dune, ospita il concerto di Luca Sallemi in versione acustica. L'appuntamento è giovedì 10 febbraio alle 22,30. L'evento, come sempre promosso da AgriSound, vedrà protagonista Luca Sallemi accompagnato dal chitarrista Emilio Assenza: sarà un viaggio musicale che attraverserà i generi brit-pop e pop italiano.

Il repertorio sarà presentato in chiave unplegged per creare un'atmosfera più intima ma non priva di coinvolgimento emotivo. Suoni acustici si intrecceranno a loop elettronici per un mix che promette di stupire il pubblico.

L'ingresso è gratuito ma è necessario esibire il green pass all'ingresso.