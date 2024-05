“Nuances”: in centro storico il reading di poesia e musica dal libro di Margherita Biondo

Quarto appuntamento con la seconda edizione della rassegna teatrale in ricordo di Mariuccia Linder, ideata e coordinata dall’associazione culturale TeatrAnima di Agrigento con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ed artistico di questa straordinaria donna, insegnante di educazione artistica e di storia dell’arte nonché pittrice, poetessa, costumista, scenografa, scrittrice per il teatro e soprattutto attrice.

Sabato 1 giugno alle 17,30,n ella sala del Teatranimahub, il nuovo centro culturale all’interno dell’ex istituto Gioeni/Salesiani in via Oblati 96 ad Agrigento, andrà in scena un reading di poesia e musica basato sulla nuova raccolta poetica di Margherita Biondo dal titolo “Nuances - Chiaroscuri dell’immaginario”, con prefazione di Fausto D’Alessandro, pubblicata nel 2024 dalla casa editrice Medinova di Antonio Liotta. L’interpretazione delle poesie sarà affidata a Zaira Picone e Salvo Preti con interventi di Margherita Biondo. Salvatore Di Salvo, ideatore e regista della messinscena, curerà gli interventi musicali e cantati.

Il libro, diviso in cinque sezioni, si presta ad una suggestiva realizzazione scenica dalle atmosfere oniriche: offre una visione poeticamente individualizzata della realtà, spiegata con l'esperienza della vita che si fa simbolo ideale per divenire libertà generalizzata attraverso i meccanismi dell'inconscio. Le liriche, profonde ed emozionanti, consentono un’interpretazione teatrale che, nell’ambito della rassegna dedicata alla Linder, sarà valorizzata attraverso un percorso di attuazione di 3 registri differenti: il registro poetico, il registro musicale e il registro teatrale che verranno incarnati nella definizione della pagina in un viaggio che abbraccerà la poesia come ponte verso le emozioni e le sensazioni del presente dando vita ad una parola che stringe tutti: poeta, attori, cantante e pubblico.

Il testo, pur se di recente pubblicazione, si è appena classificato al primo posto e ha ottenuto il trofeo “Giovanni Verga” nel 22esimo trittico accademico presso l’Accademia internazionale della contea Modiciana.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti