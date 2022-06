“Le nozze di Figaro” al teatro Pirandello con i giovani talenti dei Conservatori siciliani: serata speciale per la “Festa della musica”

Il teatro Pirandello di Agrigento, in occasione della “Festa della musica europea 2022”, ospita le giovani promesse della lirica dei Conservatori siciliani “Arturo Toscanini” di Ribera e “Scontrino” di Trapani. Porteranno in scena, martedì 21 giugno alle 21, “Le nozze di Figaro di Mozart“ a conclusione di un corso di formazione per solisti, professori d’ orchestra e maestri accompagnatori che ha visto la partecipazione di docenti di fama mondiale, come il soprano Eva Mei, nell’ambito del progetto “Global Learning III” realizzato in collaborazione con FEMURS (Federazione Musicale Regionale Siciliana), Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento e con il patrocinio dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale della Regione Sicilia e del Comune di Agrigento. L’evento vedrà impegnati più di 60 giovani musicisti provenienti da tutta la Sicilia e anche studenti internazionali.