“Notte del liceo classico”: attori, registi, studenti e professori rievocano la cultura classica in chiave contemporanea

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Ci saranno Gaetano Aronica, Marco Savatteri e i professori Francesco Pira e Salvatore Lo Bue tra gli ospiti della “Notte del liceo classico” in programma venerdì 6 maggio, dalle 18 fino a mezzanotte, al liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento.

Da a un’idea del professore Rocco Schembra, docente di latino e greco al liceo classico “Gulli e Pennisi”di Acireale e sostenuta dal Ministero della Pubblica istruzione, la “Notte del liceo classico” accomuna tantissimi istituti italiani ed è uno degli eventi più innovativi nella scuola degli ultimi anni.

Felici e trepidanti per ricominciare in presenza, gli studenti dell’Empedocle sono pronti ad aprirsi alla città. Il dirigente scolastico, la professoressa Marika Helga Gatto, ha curato nei minimi particolari un evento ricco di momenti che riportano a vivere in chiave contemporanea alcuni dei valori fondanti della cultura classica. Parteciperanno alla manifestazione i professori universitari Salvatore Lo Bue, docente di filosofia presso l’Università degli Studi di Palermo e Francesco Pira, docente di sociologia presso l’Università degli Studi di Messina. Ed ancora il regista Marco Savatteri e l’attore-regista Gaetano Aronica. Previsti numerosi interventi degli alunni guidati dai docenti.