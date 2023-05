Beni culturali, sabato torna la "Notte europea dei musei": ecco dove in provincia

Orario non disponibile

Quando Dal 13/05/2023 al 13/05/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Torna il prossimo sabato, 13 maggio la "Notte europea dei musei", giunta quest'anno alla sua diciannovesima edizione.

Sarà, come noto, prevista l' apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura al costo simbolico di 1 euro (tranne quando gli accessi sono già gratuiti).