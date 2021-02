Nessuno sprechi il cibo, via all'evento: "Non ti scarto"

#Nontiscarto è un modo per imparare insieme a non sprecare cibo e fare di questo una sana abitudine. Durante questo mese via alla raccolta dei pensieri, foto, video e ricette o utili consigli in cucina contro lo spreco alimentare.

E proprio a proposito di cucina, nei giorni 26-27 e 28 febbraio ogni persona da casa propria, anche creando minigruppi (rispettando le misure anti-covid necessarie) potrà collegarsi tramite l'hashtag #nontiscarto, condividendoi, con fantasia e creatività, come si possa dare nuova vita al cibo, che troppo velocemente destiniamo al mastello dell'umido, solo magari perché non di bell'aspetto. Tutti possono partecipare e da diverse parti della città o da altri comuni, con gli obiettivi comuni, quali:

- Recupero del cibo che altrimenti andrebbe buttato via.

- Cucina e fantasia

- Consumare i piatti preparati o donarli in beneficenza.

Sostengono questo evento La Caritas Diocesana di Agrigento, il Circolo Rabat di Agrigento di Legambiente, Il Comune di Joppolo Jancaxio, la Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, Legacoop Sicilia coordinamento Palermo-Trapani e Agrigento, Associazione Mediamondo, Al Kharub cooperativa sociale, Cooperativa sociale Sanitaria Delfino, Azzalora Bio. A questi si stanno aggregando diverse aziende di produttori e di commercianti dell’agro-alimentare che regaleranno la loro merce in eccesso destinata a non essere venduta. Questa iniziativa, che mira ad innescare processi virtuosi di recupero del cibo in chiave solidale, è stata inserita nel programma degli eventi di Terra Madre Salone del Gusto di Slow Food.