La Scala dei turchi s’illumina di rosa: serata dedicata al vino con street food, musica e fuochi in spiaggia

Torna l'evento eno-gastronomico "Nodo Rosè" e nella sua seconda edizione cambia veste trasformandosi in serata dove ai sapori viene abbinato lo spettacolo. L’appuntamento è venerdì 21 luglio alle 20,30 presso “Nodo Ammare” al lido Rossello di Realmonte.

Oltre 10 cantine faranno assaggiare il proprio rosè al pubblico con degustazione di prodotti tipici siciliani a cura di aziende del territorio, street food, musica dal vivo, dj set, lo spettacolo di fuoco di un artista che si esibirà in spiaggia, scenografia a tema, gadget e la Scala dei Turchi che per l'occasione si illuminerà di rosa. Un evento eno-gastronomico che valorizza l'eccellenza delle cantine siciliane e di un territorio dal forte richiamo turistico ed in continua ascesa. Un cambio radicale, proprio come afferma il patron di “Nodo Ammare” Fabio Speranza: “Non vediamo l'ora - dice - che inizi la seconda edizione di ‘Nodo Rosè’ perchè stiamo lavorando a questo evento da tanto tempo e crediamo possa crescere tantissimo in termini di numeri e richiamo turistico. Abbiamo stravolto il concetto di ‘Nodo Ammare’ per quella serata e siamo contenti di avere un livello molto alto di aziende presenti. Speriamo che il tutto piaccia al pubblico".

Il direttore artistico dell'evento è il videomaker agrigentino Marco Gallo, reduce dalla recente edizione di ”Agrigento Cooking Show”. La scelta dei vini e delle aziende è stata curata da Luigi "Chardonnay" Gangarossa, sommelier rinomato con esperienze importanti al Vinitaly e al ”Sicilia in Bolle”, confermato anche lui per questa seconda edizione. Musica dal vivo con la band ”Direzione Sud” e con Dj Lukas. Quota individuale per partecipare all’evento: 35 euro.