L’autore della colonna sonora de “La vita è bella” di Benigni in concerto: Nicola Piovani ad “Azzurro fest”

Il maestro Nicola Piovani, vincitore del premio Oscar per la colonna sonora de “La Vita è Bella” di Roberto Benigni, arà protagonista di un concerto, domenica 3 Settembre alle 22, a Sciacca nell’atrio inferiore del Comune.

“Note a Margine” è il titolo dello spettacolo musicale che porterà sul palco di “Azzurro Food Festival” un trio (pianoforte, sax, contrabasso) che vedrà Nicola Piovani a fianco di Marina Cesari e Marco Loddo.

Presentato per la prima volta durante il Festival di Cannes, lo spettacolo racconta al pubblico il tragitto e la ricerca poetica del compositore durante il lavoro con registi come Federico Fellini, i fratelli Taviani, Roberto Benigni e Bigas Luna suggerendo immaginarie stazioni di un viaggio musicale in libertà.

In questo racconto teatrale la musica arriva dove la parola non sa e non può arrivare perché, come ha sottolineato Piovani, "non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica".

I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili online qui oppure nelle agenzie viaggi Gulliver e Triscamar di Sciacca.